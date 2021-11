Umrl je Giampiero Galeazzi

V Rimu je danes v 76. letu starosti za posledicami dolgotrajne bolezni za vedno odšel znani športni novinar, komentator in priljubljeni televizijski obraz Giampiero Galeazzi. Rodil se je v Rimu leta 1946. V mladih letih je bil profesionalni veslač, osvojil je med drugim tudi italijanski naslov v enojcu. Pri radiotelevizijski družbi RAI je bil kot športni novinar najprej zaposlen na radiu, nato pa na televiziji. V spominu mnogih ostajajo številni televizijski prenosi, ki jih je komentiral, zlasti pa tisti z olimpijade v Seulu leta 1988, ko so v veslanju bratje Abbagnale osvojili zgodovinsko zlato. Bil je tudi gost številnih športnih in drugih televizijskih oddaj, zadnjič se je na televizijskih ekranih pojavil pred tremi leti v oddaji Domenica In.