Umrl je Gino Strada

V 74. letu starosti je preminil zdravnik, mirovnik in filantrop Gino Strada. Strada se je rodil leta 1948 v kraju Sesto San Giovanni pri Milanu. V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je bil kot vojni zdravnik in kirurg aktiven na številnih konfliktnih območjih (Pakistan, Etiopija, Peru, Afganistan, Somalija ter Bosna in Hercegovina). Leta 1994 je z ženo Tereso Sarti ustanovil nevladno humanitarno organizacijo Emergency, namenjeno rehabilitaciji žrtev konfliktov in protipehotnih min. Nevladniki so čez leta prostovoljno pomagali več kot šestim milijonom ljudem v šestnajstih državah sveta. Ko so marca leta 2007 v Afganistanu ugrabili novinarja Repubblice Daniela Mastrogiacoma, je bil Strada med glavnimi pogajalci za njegovo izpustitev. Objavil je dve knjigi: Zeleni papagaji. Kronika vojnega kirurga in Buskashì. Potovanje v svet vojne (Buskashì. Viaggio dentro la guerra). Marca leta 2011 je gostoval tudi v tržaškem Kulturnem domu, kjer je predstavil mirovniški in demokratični manifest Il mondo che vogliamo (Svet, ki ga hočemo).