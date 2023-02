Umrl je modni oblikovalec Paco Rabanne

Pri starosti 88 let je na svojem domu v Franciji umrl znani španski modni oblikovalec Paco Rabanne. V šestdesetih letih je ustvarjal nakit za blagovne znamke Givenchy, Dior in Balenciag. Svojo modno hišo je ustanovil leta 1966. Zaslovel je s kovinskimi kompleti in dizajni vesoljske dobe iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Coco Chanel ga je poimenovala v »modnega metalurga«. Bil je prvi modni oblikovalec, ki je uporabljal glasbeno spremljavo na defilejih. Sodeloval je tudi na filmskem področju in ustvarjal kostume.