»Prišel je dan, ko se je poslovil Pavlo,« so zapisali pri Društvu Staroverci. Pri 87 letih je namreč umrl slovenski pisatelj in publicist Pavel Medvešček. V širši javnosti je bil poznan zaradi svojega razkrivanja skrivnosi staroverstva, ki ga je natančno opisal v knjigi Iz nevidne strani neba, bil pa je tudi grafik, učitelj, slikar, ilustrator in predavatelj. Lani je postal častni občan novogoriške občine.