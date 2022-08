Umrl je Piero Angela

V starosti 93 let je v Rimu umrl Piero Angela, znan televizijski obraz in znanstveni novinar. Zaslovel je z oddajo Quark. Zadnjo so na programu RAI 1 predvajali še pred nekaj dnevi. Z vsedržavno radiotelevizijsko ustanovo RAI je Piero Angela sodeloval 70 let. Objavil je tudi več znanstvenih knjig.

Vest je obelodanil sin Alberto Angela na družbenih omrežjih, ki je zapisal »Srečno pot, očka«.