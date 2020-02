Umrl je slovenski kitarist in pevec Janez Zmazek - Žan

V 68. letu starosti je umrl slovenski kitarist in pevec zabavne glasbe Janez Zmazek - Žan. Igral je pri skupini Buldožer, leta 1989 se je pridružil skupini Don Mentony Band, ki jo je vodil dolga leta in bil glavni avtor skladb.

Janez Zmazek - Žan se je rodil 17. avgusta 1952 v Ljubljani, kjer je tudi živel in ustvarjal. Po sodelovanju z Buldožerji se je pridružil Don Mentony Bandu, ki je zaslovel s priredbo skladbe Dannyja Flowersa Tulsa Time - v slovenščini Dobra Mrha.

Zmazek je kot tekstopisec in skladatelj sodeloval tudi z drugimi glasbenimi izvajalci, kot so Rok’n’band in Tanja Ribič. Sodeloval je tudi z imeni, kot so Janez Bončina (Benč), Rock Partyzani in tomo Jurak.