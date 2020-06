Umrl je umetnik Christo

V 85. letu starosti je včeraj umrl svetovno znani bolgarski umetnik Christo. Umetnik, ki je bil poznan zlasti po umetniških akcijah oblačenja skulptur in stavb, je umrl naravne smrti na svojem domu v New Yorku.

»Christo je živel polno življenje, ni le sanjal o stvareh, ki so se zdele nemogoče, ampak jih je uresničeval,« so ob njegovi smrti zapisali na uradni Facebook strani. Christo Vladimirov Javacheff, ki bi 85 let dopolnil 13. junija, je Bolgarijo zapustil v času komunizma leta 1958 in se odtlej nikoli ni vrnil. Leta 1964 se je preselil v New York z ženo Jeanne-Claude, s katero sta sodelovala na umetniškem področju vse do njene smrti leta 2009. Med njunimi najbolj znanimi projekti so oblačenje Reichstaga v Berlinu in mostu Pont-Neuf v Parizu ter projekt Vrata v newyorškem Centralnem parku,