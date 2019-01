Na parkirišču supermarketa Coop v Čedadu je 83-letnega moškega davi obšla huda slabost. Doživel je srčni infarkt. Mimoidoči so sprožili alarm. Na kraj so v kratkem času prispeli reševalci, njihova prizadevanja in dolgotrajnejši poskus oživljanja pa so bili zaman, moški je umrl.

Njegovo truplo je ostalo tri ure na parkirišču supermarketa. Težava je bila v tem, kot poroča Messaggero Veneto, da niso našli njegovih svojcev. Po opravljenih formalnostih so ga pozneje odpeljali.