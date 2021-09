Umrl po trčenju v divjo žival

Okrog polnoči se je na deželni cesti št. 356 v občini Ahten smrtno ponesrečil 43-letni motorist. Kaže, da je trčil v divjo žival, ki se je nenadoma pojavila na cestišču. Potnik je bil v nesreči huje poškodovan, prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kjer naj bi zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti.

Vzroke nesreče sicer še preiskujejo, toda v bližini kraja trčenja so reševalci našli mrtvo srno. Na pomoč so poklicali mimoidoči vozniki. Na kraj so prišli reševalci službe 118, karabinjerji iz Čedada, gasilci, ki so odpravili posledice nesreče in osebje družbe Fvg Strade.