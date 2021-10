Na Pordenonskem je včeraj pri Cimolaisu zaradi hude slabosti umrl udeleženec rekreacijskega teka La Clautana, ki je potekal v bližini hlevov Ciol de Cià Stort nad naseljem Tree village. Za 56-letnika iz Cordenonsa kljub hitremu posredovanju reševalcev, ki so ga dalj časa oživljali, ni bilo več pomoči.

Na kraj so prihiteli gorski reševalci in gasilci, priletel je tudi reševalni helikopter. Uporabili so defibrilator, toda kljub vsem prizadevanjem, je bil za moškega zastoj srca usoden. Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino.