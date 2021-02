V Fossalonu pri Gradežu je sinoči izgubil življenje 55-letni lastnik kmetijskega podjetja. Medtem ko je uporabljal drobilnik slame, je padel v stroj in ostal ukleščen med vrtljivimi noži. Utrpel je hude poškodbe in je bil na mestu mrtev. Njegovo truplo so po daljšem in zahtevnem posredovanju iz stroja izvlekli gasilci, pri čemer so uporabili tudi žerjav. Na kraju so bili tudi reševalci in karabinjerji iz Gorice.