Umrl ustanovitelj Radia Ognjišče Franc Bole

V 88. letu starosti je umrl ustanovitelj Ognjišča in Radia Ognjišče Franc Bole. Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj.

Začetki revije Ognjišče, ki je v nekaj letih postala najbolj razširjen slovenski mesečnik, segajo v leto 1965, ko je izšla prva številka župnijskega lista.

Bole je bil prvi direktor Slovenske Karitas. Leta 1994 je uresničil še eno svojih zamisli, začel je oddajati Radio Ognjišče.

Bil je prejemnik več cerkvenih in družbenih odlikovanj. Prejel je med drugim državno odlikovanje red za zasluge za prispevek pri oblikovanju odprtega in demokratičnega slovenskega medijskega prostora. Pisma, na katera je odgovarjal v Ognjišču, so zbrana v dveh knjigah.