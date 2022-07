Umrl v morju med reševanjem jadrnice

Neurje, ki je proti večeru zajelo Istro, je bilo v Izoli usodno za 74-letnega avstrijskega lastnika jadrnice. Močan veter in visoko valovanje sta jo odtrgala s priveza na carinskem pomolu in jo odnesla proti skalam ribiškega pomola. Lastnik, 74-avstrijski državljan je prizor po neuradnih informacijah opazil iz gostinskega lokala na obali, poročajo Primorske novice. Videl je, da jadrnico nosi proti skalam in stekel proti pomolu. Skočil je na jadrnico, a ga je zaradi visokih valov vrglo v morje, naposled ga je jadrnica stisnila ob skale, pri čemer je zadobil hude poškodbe in je na kraju umrl. Jadrnica se je kasneje potopila. Morje je bilo tako razburkano, da so morali koprski poklicni gasilci z reševanjem počakati, da so se razmere umirile.