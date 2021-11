Umrl voznik kombija

Voznik kombija, ki je bil vpleten v nesrečo pri Cessaltu na avtocesti A4, je umrl, so sporočili gasilci, ki so še na mestu. Kombi je malo po 12. uri v naletu silovito trčil v tovornjak, pri čemer za voznika ni bilo več pomoči, medtem ko je bil tovornjakar nepoškodovan. Gasilci so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče, zdravnik reševalne službe 118 pa je lahko le potrdil smrt voznika.

Vzroke nesreče preiskuje policija, na kraju je tudi osebje družbe Autovie Venete. Odsek med Cessaltom in San Donajem v smeri Trsta je bil dve uri zaprt. Trenutno je promet še upočasnjen in nastajajo zastoji.