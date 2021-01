V 69. letu starosti je v Izoli umrl znani športni novinar Vito Divac. Žalostno vest je na svojem facebook profilu objavil njegov dolgoletni prijatelj Drago Mislej.

Vito Divav je bil dolgo let zaposlen v športni redakciji časnika Delo, kjer je svojo novinarsko pot začel leta 1970 kot honorarni novinar. Ob koncu sedemdesetih let se je preselil k tiskovni agenciji Tanjug, od koder se je spet vrnil na Delo.

V svoji dolgi karieri je poročal s številnih olimpijskih iger, evropskih in svetovnih prvenstev in drugih največjih športnih tekmovanj v Sloveniji in v tujini. V začetku leta 2017 je napisal odmevno biografijo Tine Maze z naslovom Jaz.Tina.

»Vselej pozitivno naravnani Divac, ki ob prošnji za pomoč ni poznal besede ne, je zadnje poglavje svojega bogatega in polnega življenja dočakal v Izoli. Naj počiva v miru,« so zapisali pri Delu.