Umrla Lina Wertmüller

V Rimu je v 94. letu starosti umrla režiserka in scenaristka Lina Wertmüller, ena najpomembnejših osebnosti italijanskega filma. Bila je prva ženska režiserka, ki je bila nominirana za oskarja, in sicer za film Pasqualino Settebellezze (Sedem lepot) iz leta 1975, za katera je prejela nominacijo bodisi za najboljšo režijo kot za najboljši izvirni scenarij. Med njenimi najbolj znanimi filmi, v katerih je pogosto obravnavala politična in družbena vprašanja so še I basilischi, Mimi metallurgico ferito nell onore, Film d’amore e d’anarchia - Ovvero “Stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...” in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto.

Ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti ji je leta 2019 podelila častnega oskarja. Istega leta so ji na hollywoodskem Pločniku slavnih odkrili zvezdo. Njen mentor je bil Federico Fellini, ki jo je kot pomočnico angažiral pri filmu Osem in pol leta 1963.