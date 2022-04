Na Japonskem je danes umrla najstarejša Zemljanka, 119-letna Kane Tanaka, so sporočile oblasti japonske regije Fukuoka. Po smrti Tanake je naziv najstarejše osebe na svetu prevzela še ena Japonka, Fusa Tatsumi. Guverner Fukuoke Seitaro Hattori je izrazil obžalovanje ob smrti Tanake. Nameraval jo je srečati na letošnji dan spoštovanja starejših, ki ga obeležujejo 19. septembra in je na Japonskem državni praznik. Veselil se je, da jo bo obiskal in praznoval z njeno najljubšo gazirano pijačo in čokolado, je dejal, kar pa se žal ne bo uresničilo.

Tanaka je bila do nedavnega brez večjih zdravstvenih težav, živela pa je v domu za ostarele, kjer je čas preživljala ob igranju namiznih iger, reševanju matematičnih ugank in razvajanju s čokolado in sladkimi pijačami. Načrtovala je, da se bo z invalidskim vozičkom udeležila štafete na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021, vendar ji je to preprečila pandemija.

Ko jo je Guinnessova knjiga rekordov leta 2019 imenovala za najstarejšo živečo osebo na planetu, so jo vprašali, v katerem trenutku je bila v življenju najbolj srečna. Odgovorila je, da je bil to točno tisti trenutek, ko je izvedela da je najstarejša. Tanaka se je rodila 2. januarja 1903 na jugovzhodu regije Fukuoka na Japonskem.