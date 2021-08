Umrla nekdanja znana televizijska napovedovalka Nicoletta Orsomando

V 93. letu starosti je ponoči umrla v Rimu nekdanja znana televizijska napovedovalka državne televizijske družbe RAI Nicoletta Orsomando. Na televizijskih ekranih se je pojavljala dolgih 40 let in postala zelo znan in priljubjen obraz v italijanskih domovih. Prvič je stopila pred kamero 22. oktobra 1953, ko so doma le redki italijanski prebivalci imeli televizor. Tedaj je eksperimentalno napovedala nek dokumentarec britanske enciklopedije. Nastopila je tudi v nekaterih filmih, v katerih je povečini uprizarjala samo sebe.