Umrla partizanka in nekdanja senatorka Lidia Menapace

Lidia Menapace je bila med drugim leta 1964 prva ženska, ki je bila izvoljena v bocenski pokrajinski svet (skupaj z Waltraud Deeg) in je bila prva ženska v pokrajinskem odboru. Od leta 2006 do leta 2008 je bila senatorka komunistične prenove.

V Trstu je 3. novembra 2018 imela osrednji govor na shodu Osvobodimo se fašizmov, ki ga je v odziv na shod fašističnih privržencev gibanja CasaPound priredil Tržaški antifašistični in antirasistični odbor. Lidia Menapace - Bruna se je med drugim zaustavila pri strahu, nedvomno koristnemu, saj kaže na nevarnost in spodbuja k iskanju rešitev oz. k pogumu. »Verjamem v ljudstvo, verjamem, da lahko zasledujemo mir, ki je danes pod udarom, saj z njim upravlja kapitalistična oblast, ki neti sovraštvo in vojno.« Tisti dan je bil po njeni oceni krasen odgovor povezanega in enotnega ljudstva, ki se zaveda, da nič ni samoumevno.