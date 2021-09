Umrlo deset bolnikov s covidom-19

V Sloveniji so včeraj ob 5930 PCR testiranjih potrdili 1186 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20-ostoten, 2,8 odstotka nižji kot v ponedeljek. Hospitaliziranih je 384 bolnikov s covidom-19, kar je 7 več kot v ponedeljek, od tega 105 na intenzivni negi, 5 več. Umrlo je deset bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu po 27. aprilu. Doslej je v Sloveniji skupaj umrlo 4836 covidnih bolnikov. Včeraj so opravili tudi 29.139 hitrih antigenskih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR testiranjem.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 13.743 aktivnih primerov okužbe, kar je 98 več kot včeraj, sedemdnevno povprečje pa znaša 1001 in se je znižalo za 26. V zadnjih dveh tednih so v Sloveniji potrdili 649 okužb na 100.000 prebivalcev, to povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za pet.