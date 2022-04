Upada število karanten

V FJK so danes ob 1269 PCR testiranjih potrdili 60 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,73-odstoten. Opravili so še 2045 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 222 novih okužb (delež 10,86-odstoten).

V bolnišnicah FJK na rednih covidnih oddelkih zdravijo 144 bolnikov s covidom-19, enega manj kot v petek, intenzivno zdravljenje potrebuje sedem bolnikov, eden več.

Umrla sta dva bolnika s covidom-19. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 4923 bolnikov s covidom-19, in scier 1213 na Tržaškem, 2332 na Videmskem, 936 na Pordenonskem in 442 na Goriškem. Ozdravelo je 309.298 ljudi, klinično zdravih je 286, v samoizolaciji pa je 23.158 ljudi, kar je 687 manj kot v petek.