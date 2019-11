»Upam, da je napaka v dobri veri«

Županja Devina - Nabrežine Daniela Pallotta ni bila vabljena na torkovo srečanje, ki ga je v Števerjanu sklicala tamkajšnja županja Števerjana Franca Padovan. Vabljeni so bili upravitelji vseh dvojezičnih občin z izjemo Devina - Nabrežina. »Zaradi tega ne želim sprožiti polemike, bi pa povedala, da mi je žal. Res je, da ne pripadam slovenski manjšini, sem pa županja vseh občanov, torej tudi Slovencev, zato sem nekako tudi jaz del slovenske skupnosti. Upam, da gre za napako v dobri veri, in da ni to znak nekega izključevanja,« pravi Pallotta.

