»Upam, da nas ne bo doletela usoda Harkova«

Peter Bilinski je bil v času začetka tako imenovanih ruskih vojaških vaj na delovnem mestu v Kijevu. Že naslednji dan je s partnerko odšel v mesto Hmelnicki, od koder ga je kolega odpeljal v rojstno Odeso. »Boljše se počutiš, če si doma,« pravi 21-letni Ukrajinec, ki trenutno dela na daljavo in pomaga prostovoljcem v mestu. Pred našim klicem v četrtek popoldne je sodeloval pri polnjenju vreč, s katerimi so obložili osrednji spomenik v mestu – kip vojvode de Richielieu, nekdanjega guvernerja Odese, ki je zaslužen za njen razvoj.

Kakšna je situacija v teh dneh v Odesi?

V bistvu je dokaj umirjeno. Pred eno uro so se sicer oglasile sirene in smo morali bežati v zaklonišče, vendar zdaj sem spet doma. Delam in skušam živeti kolikor toliko normalno življenje z občasnimi begom dol po stopnicah.

Kako pa sploh izgleda normalno življenje v tem nič kaj normalnem času?

V prvih dneh je bilo zelo težko, ljudi je bilo strah. Imeli smo tudi veliko težav z zavetišči, ker je bila večina zaprtih. Nihče ni pričakoval, da jih bomo potrebovali in so zato ostala zaklenjena. Zdaj pa so vsa odprta, v vseh je vsaj nekaj vode, hrane in dovolj svetlobe. Žal smo se privadili tudi na to, skrb, ki smo jo čutili prve dni, je skoraj izpuhtela.

Kaže, da bo Odesa naslednji cilj ruskih sil. Katere informacije imate vi?

Menim, da je bil ruski načrt na hitro zavzeti mesti Herson in Nikolajev ter nato nadaljevati pot do Odese. Plan pa se je očitno izjalovil, ker je napredek ruskih sil počasen. Do pred nedavnim je bilo slišati po dvajset eksplozij na dan, zdaj pa je bolj umirjeno. V mestu je dokaj varno, veliko je policijskega nadzora in imamo dovolj hrane. Pred dvema urama je zaokrožil posnetek ruske vojaške ladje, ki je odplula iz Krima in je kakih 20 kilometrov od Odese izstrelila nekaj raket. Pričakujemo še več podobnih akcij in napadov na mesto, ampak smo pripravljeni na kakršno koli obliko okupacije. Odese ne bomo prepustili ruski vojski.

Najbrž pa imate tudi načrt za evakuacijo?

Moja punca, njeni in moji starši so zapustili državo, jaz pa nisem mogel z njimi, ker sem moški v starosti potencialnih rezervistov. V vojsko sicer ne morem, ker imam astmo, zato pomagam krajevnim silam kolikor lahko. S prijatelji smo se preselili v isto stanovanje in načrtov za evakuacijo nimamo. Lahko bi sicer odšli proti severu ali zahodu, ampak povsod so spopadi, tako da se mi zdi v Odesi še najbolj varno. Upam, da nas ne bo doletela usoda Harkova ali Hersona.