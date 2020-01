Na avtocesti A4 danes poročajo o upočasnjenem prometu. Zastoji nastajajo zlasti na cestninski postaji pri Moščenicah v smeri proti Benetkam ter na izvozu pri San Donaju. Gre povečini za turiste in povratnike ob zadnjih prazničnih dneh ter za voznike, ki so namenjeni v nakupovalna središča za začetek sezonskih razprodaj. V ponedeljek, 6. januarja, bodo tovorna vozila ustavljena od 9. do 22. ure.