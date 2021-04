Uporaba AstraZenece priporočena le za starejše od 60 let

Uporaba cepiva farmacevtske družbe AstraZeneca, ki se po novem imenuje Vaxzevria, je v Italiji odslej priporočena za osebe, starejše od 60 let. Tako naj bi odločili tudi v številnih drugih državah v Evropski uniji, potem ko je Evropska agencija za zdravila (Ema) odločitev o tem, kako uporabljati to cepivo, prepustila nacionalnim zdravstvenim organom.

»Priporočamo uporabo cepiva družbe AstraZeneca za ljudi, starejše od 60 let,« je dejal predsednik italijanskega nacionalnega sveta za zdravje Franco Locatelli in dodal, da kdor je mlajši, in se je cepil s prvim odmerkov, naj se kar cepi tudi z drugim. Odločitev je sporočil na večerni novinarski konferenci, potem ko se je vlada sestala s predstavniki dežel.

Cepivo je sicer Ema odobrila za vse ljudi, starejše od 18 let, brez nikakršne omejitve. Locatelli je dejal, da so so najnižjo starostno mejo postavili pri 60. letu starosti, potem ko so nekaj več, sicer zelo redkih primerov, krvnih strdkov zabeležili ravno pri populaciji, mlajši od 60 let. Gre tudi za spremembo strategije množičnega cepljenja, ki se bo zdaj osredotočila pretežno na starejše skupine ljudi, pri katerih beležijo večjo smrtnost zaradi covida-19.