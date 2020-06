Upravičenci od danes v Slovenijo lahko tudi izven kontrolnih točk

Državno mejo med Slovenijo in Italijo od danes lahko tudi izven kontrolnih točk prestopajo slovenski državljani in italijanski državljani, ki so lastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju in opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela, je včeraj sklenila slovenska vlada. Kontrolne točke pa ostajajo nespremenjene.

Izven kontrolnih točk lahko od danes prehajajo mejo tudi državljani Avstrije in Madžarske. Poleg tega je na seznam epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopati brez obvezne 14-dnevne karantene, slovenska vlada dodala 14 držav, in sicer Bolgarijo, Ciper, Češko, Estonijo, Finsko, Nemčijo, Grčijo, Islandijo, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveško, Slovaško in Švico.