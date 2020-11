Uredba stopi v veljavo v petek, ne jutri

Novi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, predvideni v uredbi predsednika vlade, ki jo je Giuseppe Conte podpisal v torek, ne bodo stopili v veljavo jutri oz. v četrtek, kot je bilo predvideno. To se bo zgodilo v petek, so sporočili iz Palače Chigi, s čimer želijo ljudem omogočiti, da se ustrezno pripravijo na nove ukrepe.

Conte bo pred novinarje predvidoma stopil danes ob 20.20, takrat bo predvidoma tudi izdal, kako so dežele razvrstili po različnih stopnjah tveganja – oz. rumeno (doslej so jo imenovali zelena), oranžno ali rdečo. Furlanija - Julijska krajina je, kot rečeno, glede na epidemiološko sliko med rumeno in oranžno stopnjo.