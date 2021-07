Uspela ga je zadržati, a je tudi sama izgubila ravnotežje

V kraju Tramonti di Sotto na Pordenonskem sta se poškodovala pohodnika. Na planinski poti Cai št. 982 se je prvi spotaknil moški in padel, pri čemer ga je 62-letna ženska, s katero je bil v družbi, zadržala. Pri tem pa je tudi sama izgubila ravnotežje in se je zakotalila približno tri metre globoko do hudournika. Ženska je utrpela hujše poškodbe, medtem ko je moški kljub oteklinam na nogi uspel vstati in poiskati pomoč. Na kraj so prišli reševalci gorske reševalne službe in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je ženski nudilo prvo pomoč, nakar so jo naložili na nosilo in jo prenesli do helikopterja. Ugotovili so, da je utrpela domnevni zlom stegnenice. Moškega so reševalci pospremili v dolino.