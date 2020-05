Ustanovi za javno zdravje Slovenije in Italije si izmenjujeta informacije

Ustanovi za javno zdravje Slovenije in Italije, NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in ISS (Istituto superiore della sanità), si izmenjujeta podatke, je povedal direktor NIJZ Milan Krek. NIJZ spremlja epidemijo v severnem delu Italije, da se bodo lahko dogovorili, je dodal. Krek meni, da ne gre le za odpiranje mej, pač pa da je treba razmišljati tudi o tem, kaj se bo zgodilo potem in kako se bodo medsebojno obveščali. Poleg sistema obveščanja pa gre tudi za sistem sodelovanja med klinikami in bolnišnicami v primeru morebitnih prevozov v Slovenijo, je ocenil. Glede dokumenta, ki ga pripravlja EU za odprtje vseh mej med državami, pa je izrazil verjetnost, da bi se to lahko zgodilo junija.

NIJZ je že sklenil dogovor s pristojnim hrvaškim inštitutom, na osnovi katerega sta vladi sprejeli ukrepe. Trenutno potekajo razgovori s pristojnima ustanovama za javno zdravje na Madžarskem in v Avstriji. Ko bodo prišli do sporazumov, jih bodo predložili obema vladama, je zaključil.