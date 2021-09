»Ustanoviti poseben urad za slovenske šole v Italiji«

Senatorka Tatjana Rojc se je včeraj v Rimu sestala s strokovnim osebjem italijanskega ministrstva za izobraževanje in jim predstavila nekatere težave, s katerimi se soočajo šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji in o katerih je spregovorila tudi v parlamentu.

Ministrstvu je predlagala ustanovitev Posebnega urada za šole s slovenskim učnim jezikom, ki ga med drugim predvideva zakon 38 iz leta 2001, t. i. zaščitni zakon. »To bi bi bilo mogoče s spremembo pravilnika o organizaciji ministrstva za izobraževanje, kar ne potrebuje spreminjanja zakonskih predpisov,« je poudarila senatorka Rojc. »Nesprejemljivo je, da so šole s slovenskim učnim jezikom prepuščene na milost in nemilost vršilca dolžnosti vodje deželnega šolskega urada,« je dejala. Pri tem se je navezala na letošnje napeto dogajanje pred začetkom šolskega leta, ko je kazalo, da zaradi odločitve vodje deželnega šolskega urada slovenske šole ne bodo mogle razpolagati z dodatnim osebjem. »Tega ne moremo interpretirati kot golo tehnično napako, pač pa kot povsem nerazumljivo odločitev, zlasti v covidnem času, ko je toliko bolj pomembno, da je šolarjem zagotovljena medosebna varnostna razdalja.«

Senatorka Tatjana Rojc je funkcionarje na ministrstvu opozorila, da je avgustovsko dogajanje zelo negativno odmevalo ne le v medijih, pač pa tudi med šolskim osebjem in starši otrok, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom. »Povzročilo je tak preplah, da so bili nekateri pripravljeni na to opozoriti slovensko vlado, kar bi povzročilo neprimeren incident, ki pa smo se mu k sreči izognili,« je še navedla senatorka.