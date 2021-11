Ustavili bodo promet in evakuirali prebivalce

V soboto, 27. novembra, bodo v občini Naborjet-Ovčja vas v Kanalski dolini evakuirali prebivalce Lužnic (Bagni di Lusnizza) in Šenkatrije (Santa Caterina) zaradi razstrelitve neeksplodirane letalske bombe, ki so jo našli v reki Beli. Prebivalci bodo morali zapustiti svoje domove ob 7.30 in se bodo vanje lahko vrnili ob koncu operacije, ki je predviden po 11. uri, so odredile tamkajšnje oblasti. V primeru preložitve zaradi morebitnega slabega vremena ali drugih razlogov pa jih bodo pravočasno obvestili. Dogajanje bodo nadzorovali karabinjerji, lokalni policisti in pripadniki gozdne straže.

Istočasno bodo zaprli tudi avtocesto A23, regionalno cesto št. 13, t.i. Pontebbano in ostale ceste, železnico ter kolesarsko stezo Alpe Adria.