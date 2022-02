Ustavili večmilijonski tihotapski posel s cigaretami

Finančna policija iz Veneta je v sodelovanju s kolegi iz Trsta in Firenc z obsežno preiskavo postavila konec večmilijonskemu poslu tihotapljenja cigaret, ki so bile namenjene na vzhodnoevropski trg. V kraju Montagnana v okolici Padove so v skladišču podjetja, ki predeluje plastične materiale, odkrili nekakšen logistični center, kjer so skladiščili opremo za izdelavo embalaže za več kot dvanajst milijonov zavojčkov cigaret, kar bi na tržišču navrglo za 36 milijonov evrov dobička, državne blagajne pa bi posel zaradi neplačila trošarin za tobačne izdelke prikrajšal za kakih 45 milijonov evrov, je sporočila finančna policija.

Policisti so pripadnikom tolpe, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem cigaret in v kateri so bili državljani Italije, Moldavije in Romunije, sledili dalj časa. Tako so prišli do omenjene logistične baze, kjer so odkrili več kot 600 palet polizdelkov za cigarete.

Sredi avgusta je »cigaretno skladišče« zapustilo šest polno natovorjenih tovornjakov s priklopnikom, vozili so proti Sloveniji. Pred njimi so za odkritje morebitnih policijskih patrulj isto pot prevozile avtomobilske predhodnice. Ker sta bila prva dva tovornjaka na tem, da zapustita državo, so ju policisti ustavili na Goriškem, enako so kratek čas zatem storili še z ostalimi štirimi tovornimi vozili, ki so se nahajala v okolici Benetk in Padove.

Vozniki tovornjakov so pri sebi imeli več mobilnih telefonov, gotovino in kar 70 registrskih tablic iz Romunije. Te so po presoji specializiranega centra za preverjanje avtentičnosti iz avstrijskega Thörl Maglerna bile ponarejene. Finančni policisti so poleg samih tovornjakov zasegli tudi njihov tovor, v katerem so bili cigaretni filtri, role cigaretnega papirja in aluminijaste folije za zavijanje cigaret, ob teh pa še cigaretne škatlice znamk Marlboro in Richmond za angleški trg.

Finančni policisti so zaradi tihotapljenja cigaret ovadili osem ljudi. Del materialov, s katerimi bi pripravili embalaže za cigarete, so pristojni organi prodali podjetjem, ki delujejo na trgu tobačnih izdelkov.