To ni čas za razpise, so prepričani šolski sindikati Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal in Gilda. Danes so na vsedržavni ravni protestirali proti odločitvi italijanskega ministrstva za šolstvo, da sredi pandemije novega koronavirusa priredi izredne preizkuse znanja za redno zaposlitev nekaj več kot 30.000 učiteljev in profesorjev. Ti naj bi po napovedih potekali od prihodnjega četrtka, 22. oktobra do 16. novembra, prijavilo pa se je približno 64.000 kandidatov. Protestni shod (sicer v manjši zasedbi) je v zgodnjih popoldanskih urah potekal tudi pred palačo tržaške prefekture na Velikem trgu.

»Številni bi morali prekoračiti meje dežele, v kateri živijo. Z njimi pa bi se premikal tudi novi koronavirus. Okužbe bi se lahko naglo širile, razpis pa ne bi imel nobenega takojšnjega učinka. Mirne duše bi lahko počakali na pomlad, ko naj bi bil hujši val mimo,« je obnovil Matteo Slataper, tržaški pokrajinski sekretar šolskega sindikata Cgil. Zagata – je še dodal – pa tiči tudi v dejstvu, da so marsikateri prekarni učitelji in profesorji v samoizolaciji: »Lahko bi se torej zgodilo, da se ne bi uspeli udeležiti preizkušnje, na katero čakajo vrsto let.« Suplenti bodo vedno obstajali, tako je pa nevzdržno, je pristavil še Franco De Marchi, pokrajinski sekretar avtonomnega sindikata Snals-Confsal: »Učno osebje na porodniškem dopustu ali na bolniški je treba začasno nadomestiti, to je neizbežno. Suplenti pa trenutno dosegajo 30 odstotkov vseh zaposlenih. Skupno jih je več kot 200.000.«