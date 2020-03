Ustavlja se tudi Slovenija

Zaradi širjenja okužbe z novim koronavirusom se življenje po Sloveniji zelo upočasnjuje. Vlada zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, prve uredbe, ki bodo pokazale, kdaj se bo to zgodilo, je pričakovati že danes. Na temo obvladovanja okužb s koronavirusom pa bo danes potekal tudi sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.Vlada naj bi danes konkretizirala v soboto pozno zvečer dogovorjene ukrepe za zajezitev širjenja virusa s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov. Bo pa že danes začel veljati občinski odlok, ki zapoveduje zaprtje vseh gostinskih lokalov, cvetličarn, frizerskih salonov in drugih dejavnosti v Mariboru. Kršitelje čakajo kazni.

Mnogi gostinci po državi so sicer še pred napovedjo tovrstnih ukrepov začeli javnost obveščati, da zapirajo vrata. V soboto je bilo mogoče na družbenih omrežjih zaslediti oglase lokalov, ki so pred zaprtjem hrano ponujali po znižanih cenah ali kot donacijo pomoči potrebnim.

V pripravi je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij.