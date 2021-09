Ustavno sodišče zadržalo uvedbo pogoja PC v državni upravi

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje določb odloka, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), je potrdila odvetnica Nataša Pirc Musar, ki je v imenu Policijskega sindikata Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka. Vlada je z omenjenim odlokom določila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bo veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote), in ne za celoten javni sektor.

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo sicer vloženih več ustavnih pobud. Ustavno sodišče je prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok.

Pred ustavnim sodiščem se je dopoldne v času obravnave zahteve zbralonekaj protestnikov, ki nasprotujejo uvedbi pogoja PC v državni upravi.Policija varuje območje pred vhodom v sodišče, ki ga je ogradila z ograjo.Po poročanju medijev do incidentov doslej ni prišlo.

"Odločitev obžalujem, a jo bom spoštoval," je povedal minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Koritnik je napovedal, da pogoj PC v državni upravi od petka naprej tako še ne bo veljal, pač pa bo od zaposlenih kot doslej zahtevan pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT). "Naj pri tem opozorim, da gre pri današnji odločitvi zgolj za začasno zadržanje in ne razveljavitev," je poudaril Koritnik.