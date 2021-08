Utajil 347.000 evrov davkov

Kriminalisti Policijske uprave Koper so na državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 49-letnega moškega iz osrednje Slovenije, ki je osumljen utajitve davkov v vrednosti 347.000 evrov. Grozi mu od enega do osmih let zapora.

Kriminalisti so pričeli preiskavo kaznivega dejanja na podlagi pisne prijave prijavitelja, ki jo je podal na pristojno državno tožilstvo. Z zbiranjem dokazov in obvesti so ugotovili, da osumljeni ni ravnal v skladu z davčno zakonodajo. Pridobil je velik obdavčljiv dohodek, ki pa ga ni prijavil Finančni upravi RS, slednja mu zato ni odmerila dohodnine. Proračun Republike Slovenije je tako oškodoval za približno 347.000 evrov.