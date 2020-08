Utrinki in ostale zanimivosti nočnega neba v avgustu

Poznamo jih z imenom solze sv. Lovrenca, znanstveno ime pa je Perzeidi in tudi letos bodo popestrili prihajajoče avgustovske noči.

Najpopularnejši meteorski roj, Perzeidi, bo višek svoje aktivnosti dosegel v nočeh med torkom, 11. avgusta, in četrtkom, 13. avgusta 2020. Prvi Lunin krajec bo sicer motil opazovanja v drugem delu noči. Vseeno pa se splača poiskati dovolj temno nebo, čimbolj nizko obzorje in se udobno nameščeni posvetiti nočnemu opazovanju!

Kako nastanejo utrinki?

Izvor meteorskega roja Perzeidov so drobni prašni delci, ki jih za sabo na svoji orbiti pušča periodični komet 109P/Swift-Tuttle, ki se vrača v bližino Sonca vsakih 133 let (zadnjič je bilo to leta 1992). Ko Zemlja na svoji poti okrog Sonca zaide v meteoroidni potok vidimo v naši atmosferi utrinke – meteorje. Ta meteorski roj dobi ime po ozvezdju Perzej, od koder navidezno izhajajo meteorji. Višek aktivnosti dosežejo ponavadi 12. ali 13. avgusta (in ne ravno ob sv. Lovrencu, 11. avgusta), vendar so aktivni v daljšem obdobju, letos od 17. julija do 24. avgusta.

V nočeh največje aktivnosti roja Perzeidov se splača poiskati primeren prostor z dovolj nezastrtim in temnim nebom za prijetno opazovanje utrinkov, saj naj bi jih na temnem nebu videli (v idealnih pogojih) okrog 110 v eni uri (skoraj dva na minuto!). Največ jih bo postalo vidnih, ko bo ozvezdje Perzeja vzšlo nad severovzhodnim obzorjem in bo nebo dovolj temno za opazovanja, torej po 22. uri zvečer.

Piše: Dunja Fabjan