Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Pasianu pri Pordenonu, kjer je ženska padla s konja. Na kraju so ji nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jo z reševalnim helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela hujši pretres možganov. Kraj nesreče so si ogledali tudi karabinjerji.