Uvrstitev FJK na beli seznam le stvar časa

V FJK se je epidemiološko stanje v minulem obdobju še izboljšalo in so bili podatki, ki omogočajo uvrstitev na beli seznam, potrjeni. Po vsej verjetnosti se bo to zgodilo, razen morebitnih nepričakovanih poslabšanj epidemiološke slike v prihodnjem tednu, od torka 1. junija, četudi ni izključeno, da morda že v ponedeljek, 31. maja.

Reprodukcijsko število (Rt) se je v FJK z 0,72, ki so ga beležili pred sedmimi dnevi, spustilo na 0,66. Incidenca novih okužb pa je 24 na sto tisoč prebivalcev, kar je občutno manj od praga 50 na sto tisoč prebivalcev, ki je mejnik za prestop z rumenega na beli seznam. Incidenca je trenutno največja, še vedno pa zadostna za spremembo barve, v Trstu, kjer je trenutno 44 okužb na sto tisoč prebivalcev, sledi Gorica z 32, Pordenon z 28 in Videm z 12 novimi okužbami vsakih sto tisoč prebivalcev.

V FJK se je tudi občutno zmanjšala zasedenost bolniških postelj s covidnimi bolniki, ki je na intenzivnih negah 10-odstotna, na drugih covidnih oddelkih pa 5-odstotna.

V deželah na belem seznamu je treba spoštovati medosebno razdaljo, uporabljati zaščitne maske in zdravstvene predpise, niso pa predvideni strožji ukrepi in naj ne bi bila predvidena niti policijska ura.