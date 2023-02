V Akvariju Piran pričakujejo male hobotnice

»V jesenskem času ste lahko opazovali moškatne hobotnice v Akvariju, ki pa so z začetkom zime postale vse manj aktivne, so se zadrževale med skalami in prenehale jesti,« so v zapisu na družbenih omrežjih v Akvariju Piran nakazali, zakaj je bilo prijetno presenečenje pričakovano.

Hobotnico so skupaj z gnezdom jajčec preselili na varno v karantenski akvarij, poročajo Primorske novice. O moškatni hobotnici (Eledone moschata) so še zapisali, da je zelo vestna in predana mati. »Kljub temu, da se ne prehranjuje več in počasi hira, vztrajno varuje, čisti in oskrbuje s kisikom svoja jajčeca. Če pozorno pogledate, boste v njih že opazili drobne črne pikice, oči razvijajočih se hobotnic,« so še pripisali h kratkemu video posnetku nastajajočega moškatnega podmladka.