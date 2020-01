V Avstraliji se bojijo »vročega« konca tedna (foto)

V avstralskih zveznih državah Novi Južni Wales in Viktorija so zaradi požarov in bližajočega se vročinskega vala odredili evakuacijo več tisoč domačinov in turistov. Število žrtev požarov je medtem naraslo na 18.

Premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian je razglasila sedemdnevne izredne razmere, ki bodo od petka, 3. januarja, omogočale prisilno evakuacijo prebivalcev. To so že tretje izredne razmere v najbolj poseljeni avstralski zvezni državi od začetka sezone požarov. »Teh odločitev ne sprejemamo z lahkoto, vendar želimo sprejeti vsak previdnostni ukrep, da bi bili pripravljeni na soboto, ki bi lahko bila grozna,« je povedala Gladys Berejiklian.

Že pred tem so razglasili »območje brez turistov«, ki se razteza na več kot dvesto kilometrih obale od priljubljene turistične destinacije Bateman’s Bay do meje s sosednjo zvezno državo Viktorija. Tudi v slednji so odredili evakuacijo. Obiskovalce so pozvali, naj prizadeta območja zapustijo do sobote, ko bo območje znova zajel vročinski val. Temperature bodo znova presegle 40 stopinj Celzija. Razmere glede požarov pa se bodo tako znova močno poslabšale.

Do obalnega mesta Mallacoota v Viktoriji sta medtem prispeli dve ladji avstralske mornarice, da bi evakuirali okoli 4000 ljudi, ki so zaradi požarov ostali ujeti tam. Evakuacijo bodo začeli v petek, trajala pa bi lahko več tednov.

Na območjih, ki so zaradi požarov odrezana od sveta, se ob tem soočajo tudi s pomanjkanjem hrane, bencina in drugih osnovnih potrebščin. Doslej je v Avstraliji pogorelo več kot 5,5 milijona hektarjev površin. Požari so zahtevali najmanj 18 smrtnih žrtev, pri čemer 17 ljudi v Viktoriji pogrešajo. Uničenih je bilo okoli 1400 domov.