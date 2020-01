V Avstraliji znova gori (foto)

Zaradi vročinskega vala na jugovzhodu Avstralije so se danes tam znova razplamteli požari. Ti med drugim divjajo tudi v bližini letališča v Canberri, ki so ga zaradi tega morali zapreti. Južno od prestolnice pa je strmoglavilo veliko letalo za gašenja požarov, pri čemer so umrli vsi trije ameriški člani posadke.

V Novem Južnem Wales so se po obdobju padavin vrnile vročina in vetrovne vremenske razmere in po celotni državi skupno divja prek 80 požarov. Nevihte in deževje so v preteklih dneh pripomogli k prepolovitvi števila požarov, ki so se na območju razplamteli od začetka leta. A kot svarijo gasilci, lahko občasen dež prinese zgolj kratkotrajno olajšanje pred vnovično zaostritvijo pogojev. V Sydneyju so temperature danes denimo znova presegle 40 stopinj Celzija.