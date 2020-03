V Avstriji 1074 okuženih več kot včeraj

V Avstriji se je število okuženih s koronavirusom v zadnjih 24 urah povečalo za 1074 primerov oz. za nekaj več kot 18 odstotkov. Do danes je skupno 7040 okuženih, zabeležili pa so tudi 58 smrtnih žrtev, in sicer 24 več kot včeraj. Hospitaliziranih je 800 bolnikov, med njimi jih je 128 na oddelkih intenzivne nege. Do danes pa je 225 ljudi prebolelo okužbo.

Največ smrtnih žrtev so doslej zabeležili na območju Dunaja, kjer je umrlo 16 ljudi. Na avstrijskem Štajerskem so zabeležili 13 smrtnih žrtev, na avstrijskem Koroškem in Gradiščanskem pa po dve.