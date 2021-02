»V Avstriji bolj razmišljajo o smučiščih kot o šolah«

Tudi v pregovorno urejeni Avstriji se težave s širjenjem koronavirusa pojavljajo zaradi izigravanja pravil. Iz Gradca, kjer živi, je razmere opisal 38-letni Bojan Simoneta.

Inženir iz Zgonika je zaposlen v tehnološkem podjetju. Z družino bi se preselili na slovensko stran Štajerske, a selitev v hišo v Pesnici ovirajo ukrepi proti širjenju covida-19. Avstrijsko-slovenske meje zato Simoneti še ni treba prečkati vsak dan, tako kot to počne 20.000 delovnih migrantov. Od 10. februarja se morajo čezmejni delavci tedensko testirati. V podjetju, kjer dela Simoneta, je več zaposlenih iz Slovenije, a mnogi delajo od doma. »Tudi jaz. Zadnjič sem bil v podjetju decembra,« pravi inženir, ki se je redno pojavljal na športnih straneh kot namiznoteniški igralec Krasa. S še eno nekdanjo namiznotenisačico Jasmin Kralj imata dva otroka. »Danes sta šla prvič v vrtec po 23. decembru,« omeni.

»Problem je smučanje, ki je za Avstrijce zelo pomembno. Prej razmišljajo o tem, kako bodo odprta smučišča, kot pa o tem, da bi odprli šole. Že lani se je v Ischglu okužilo veliko turistov in potem neslo okužbo v Veliko Britanijo in države severne Evrope. Zdaj se je zgodilo nekaj podobnega. Načeloma bi lahko smučali samo Avstrijci, a so smučali tudi tujci in prinesli ta južnoafriški sev, proti kateremu, kar sem bral, cepivo AstraZenece ni učinkovito ... Kako je turistom uspelo smučati, ne vem. Ljudje vedno najdejo način.«

