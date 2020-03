V Avstriji iz ure v uro več okužb

V Avstriji beležijo iz ure v uro več okužb s koronavirusom, od 8. ure danes do 14.30 so odkrili 185 novih okužb. Skupno so doslej potrdili 2388 okužb. Doslej so tudi beležili šest smrtnih žrtev, devet ljudi pa je okužbo prebolelo.

Največ okuženih je v zvezni deželi Tirolska, kjer je 508 okuženih, najmanj pa jih je na avstrijskem Koroškem, kjer je potrjenih 71 okužb in na Gradiščanskem, kjer jih je 33.

Po vsej Avstriji veljajo številni ukrepi, ki naj bi pripomogli k zajezitvi širjenja virusa, med njimi od ponedeljka tudi omejitev gibanja na prostem. Podaljšali jih bodo še za tri tedne, do 13. aprila.