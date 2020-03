V Avstriji najmanj 43 smrtnih žrtev

V Avstriji je do danes potrjenih 5888 okužb s koronavirusom, umrlo pa je najmanj 43 ljudi. Skupno so opravili 35.995 testov. Zadnja dva smrtna primera so zabeležili v Spodnji Avstriji, kjer sta umrla 77-letni moški in 83-letna ženska.

Največ potrjenih okužb, 1460, so odkrili na Tirolskem, sledita Zgornja Avstrija s 1024 in Spodnja Avstrija s 799 potrjenimi okužbami. Na avstrijskem Koroškem so do danes odkrili 168 okužb, na Gradiščanskem pa 89. Hospitaliziranih je 630 okuženih, 90 jih je na oddelkih za intenzivno oskrbo.

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je povedal, da je približno 89 odstotkov okuženih v domači oskrbi z blažjimi bolezenskimi znaki.