V Avstriji okuženi 602 osebi

V Avstriji so doslej odkrili 602 okužbi s koronavirusom, največ jih je na Tirolskem, kjer sta dva kraja že od petka v karanteni. Karanteno pa so danes razglasili tudi v kraju Sveta Kri (Heiligenblut) na Koroškem, od koder poročajo, da turisti pospešeno zapuščajo območje. Včeraj zvečer so bili zaradi gneče in pregledov na nadzornih točkah dolgi zastoji na cestah, ki vodijo iz teh krajev, a so se do danes razmere po navedbah policije že umirile.

V Avstriji so doslej skupno testirali nekaj manj kot 7500 ljudi in beležijo eno smrtno žrtev na Dunaju. Šest okuženih pa je že ozdravelo, in sicer dva na Tirolskem, trije na Dunaju in eden v Spodnji Avstriji.