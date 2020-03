V Avstriji so do danes ugotovili že 1471 potrjenih okužb s koronavirusom. Največ so jih odkrili na Tirolskem, in sicer 352, najmanj pa na avstrijskem Koroškem, kjer je bilo ugotovljenih 29 primerov. V Zgornji Avstriji so zabeležili 285 okužb, v Spodnji Avstriji 237, na Dunaju pa 180 okužb. Doslej poročajo o treh smrtnih žrtvah, dveh na Dunaju in eni na Štajerskem, devet ljudi pa je okužbo prebolelo.