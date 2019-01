V Avstriji preventivno sprožajo plazove

Severni val povzroča večje težave v osrednjih in severnih alpskih predelih. V več avstrijskih zveznih deželah ob že zapadlem snegu in prihajajoči obilni snežni pošiljki se je močno povečala nevarnost pred snežnimi plazovi. Med drugim bodo popoldan zaprli tursko avtocesto pri kraju Flachau, saj bodo preventivno načrtovano sprožili plaz, ker želijo poskrbeti za dodatno prometno varnost pred koncem tedna, ko pričakujejo povečan promet zaradi smučarskih turistov.

O sprožanju plazov razmišljajo tudi na avstrijskem Štajerskem, kjer so za pomoč zaprosili vojsko. Oblasti nameravajo v sodelovanju z vojsko nadzorovati zasnežena območja ter po potrebi iz zraka sprožati plazove.

Nevarnost pred snežnimi plazovi v gorah severno od Gradca ostaja velika, v gorah zahodno od Gradca pa so jo zvišali na srednjo. Na avstrijskem Štajerskem so imeli že ponoči številne težave zaradi zimskih razmer. Gasilci so morali na terenu pomagati pri prometnih nesrečah, avtomobilih, ki so obtičali na cestah, in podrtih drevesih.

Ponekod bo ob koncu tedna zapadel tudi do meter novega snega. Nevarnost pred snežnimi plazovi se bo tako višala na najvišjo, peto stopnjo.