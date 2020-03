V Avstriji se umirja naraščanje števila okužb

V Avstriji so do davi zabeležili 8291 okužb z novim koronavirusom, bolezni covid-19 pa je podleglo 86 ljudi. V zadnjem tednu se je naraščanje števila okužb v Avstriji nekoliko umirilo, se je pa močno povečalo število mrtvih. Doslej je ozdravelo 479 ljudi, kažejo podatki avstrijskega ministrstva za zdravje. Število okuženih se je od sobote do nedelje povečalo za 7,7 odstotka, kar je najnižji dnevni prirast v zadnjih dveh tednih.

Od pretekle nedelje pa se je število okužb z novim koronavirusom povečalo s 3026 na 8291, to je za 174 odstotkov. Na dan se je število primerov povečalo za približno 15 odstotkov, kar pomeni, da se je število okužb podvojilo na vsake štiri dni in 19 ur. Teden pred tem se je to število po izračunih avstrijske tiskovne agencije podvojilo vsake tri dni in 14 ur. Gre za teden, ko so oblasti močno omejile gibanje na javnih krajih. Še en teden pred tem pa se je število okužb z novim koronavirusom podvojilo na vsake dva dni in deset ur.

Strokovnjaki so že sredi tedna posvarili pred optimizmom zaradi umirjanja naraščanja okužb. Izpostavili so, da je ključen razvoj pri številu bolnikov na intenzivni negi in številu smrtnih žrtev. Slednje je v zadnjem tednu močno naraslo, do do nedelje so zabeležili 86 smrtnih primerov koronavirusne bolezni 19. V povprečju se je tako že drugi teden zapored število smrti podvojilo vsak drugi dan. Davi je bilo na intenzivni negi 187 bolnikov, njihovo število se je od četrtka skoraj podvojilo.

Medtem se je danes ob 7.30 končala karantena v kraju Sveta kri (Heiligenblut) na avstrijskem Koroškem. Tako je lahko kraj ob vznožju Velikega Kleka (Grossglockner) zapustilo 88 turistov iz drugih delov Avstrije in okoli 50 ljudi iz drugih krajev, ki delajo tam. Vsi so prejeli potrdila, da so bili 14 dni v karanteni.